Kamran AZAR
22 Temmuz 2017 - 11:44

Tahran’daki ralli yarışmalarından kareler

İran Ralli Şampiyonası’nın ikinci aşaması, Tahran’da izleyicilerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşti.

   

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