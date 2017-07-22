Fotoğraf Kamran AZAR 22 Temmuz 2017 - 11:44 Download photos Tahran’daki ralli yarışmalarından kareler İran Ralli Şampiyonası’nın ikinci aşaması, Tahran’da izleyicilerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşti. Ekler İran Tahran Spor Ralli Sporcular araba (52) arabalar İlgili haberler İran’da Ralli şampiyonası Tahran’ın motosiklet yarış pistinden kareler Tahran'daki Ralli Yarışı'ndan kareler İran’da motosiklet yarışması İran'ın Ralli Şampiyonası'ndan kareler Hemedan’da motosiklet yarışması İran'daki ralli yarışlarından kareler İran Drift Şampiyonası'ndan kareler İranlı kadınların kayakçılık yarışı
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