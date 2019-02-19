Muhammed BURHAN
19 Şubat 2019 - 14:48

Tahran'daki Gülistan Sarayı'ndan görüntüler

Tahran'ın göbeğinde yer alan ve başkentin 400 yıllık tarihini yansıtan Gülistan Saray Kompleksi'nden kareler.

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