Fotoğraf Muhammed BURHAN 19 Şubat 2019 - 14:48 Download photos Tahran'daki Gülistan Sarayı'ndan görüntüler Tahran'ın göbeğinde yer alan ve başkentin 400 yıllık tarihini yansıtan Gülistan Saray Kompleksi'nden kareler. Ekler Tahran müze Kaçarlar fotoğraflar İlgili haberler Gülistan Sarayı; eski Tahran'ın simgesi Tahran Animasyon Festivali 3 Mart'ta başlıyor Dünyanın dört bir tarafından dolunay kareleri Tahran'da çağdaş İran sanat eserleri açık artırmada satıldı İran'da düzenlenen "Moda ve Giyim Sergisi"nden kareler Tambur, Saz ve Çengin Birleştiği Enstrümana Yoğun İlgi
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