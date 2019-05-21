Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 21 Mayıs 2019 - 11:30 Download photos Tahran'da açık havada iftar Ramazan ayında Tahran'ın parklarında kurulan iftar sofraları ezan vakinde binlerce vatandaşı buluşturuyor. Ekler İran Tahran Ramazan Ayı iftar ziyafeti iftar sofrası İlgili haberler Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar Hz. Masume'nin (s.a) kutsal türbesinde iftar ziyafeti Fotoğraf: Dünyanın dört bir tarafında Ramazan heyecanı Fotoğraf: Ramazan ayında iftar ziyafeti Kum kentinde büyük iftar ziyafeti
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