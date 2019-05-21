Ruya FEREYDUNI
21 Mayıs 2019 - 11:30

Tahran'da açık havada iftar

Ramazan ayında Tahran'ın parklarında kurulan iftar sofraları ezan vakinde binlerce vatandaşı buluşturuyor.

           

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