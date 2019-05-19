Fotoğraf Ruya FEREYDUNI 19 Mayıs 2019 - 11:28 Download photos Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan evlerin arasında iftar yaptı. Ekler Gazze Gazze Şeridi Filistin (1) Siyonist İsrail iftar ziyafeti İlgili haberler Hz. Masume'nin (s.a) kutsal türbesinde iftar ziyafeti Halid Meşal'dan "Yüzyılın Anlaşması" açıklaması İsrail polisi, Ramazan kumanyalarına el koydu Tahran'da açık havada iftar Kum kentinde büyük iftar ziyafeti İmam Rıza (a.s) Türbesi'nde iftar ziyafeti Fotoğraf: Ramazan ayında iftar ziyafeti
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