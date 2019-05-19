Ruya FEREYDUNI
19 Mayıs 2019 - 11:28

Gazze'de yıkılan evlerin arasında iftar

Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan evlerin arasında iftar yaptı.

                  

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