Fotoğraf Muhammed BURHAN 28 Mayıs 2019 - 14:16 Download photos Tebriz kentindeki matem töreninden fotoğraflar İran'ın Tebriz kentinde dün çok sayıda kişinin katılımıyla Hz. Ali (a.s) için matem töreni düzenlendi. Ekler İran Tebriz Fotoğraf Matem merasimi İmam Ali (121) İlgili haberler Yezd kentinde Hz. İmam Ali (a.s) için matem merasimi Zencan kentinde Hz. İmam Ali için matem töreni Devrim Lideri'nin huzurunda Hz. İmam Ali (a.s) için matem merasimi Devrim Lideri huzurunda Hz. Ali (as) için matem töreni
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