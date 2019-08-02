Fotoğraf Muhammed BURHAN 2 Ağustos 2019 - 15:48 Download photos Kum kentinde Hz. İmam Cevad (a.s) için matem merasimi Hz. İmam Cevad'ın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle İran'ın kutsal kenti Kum'da matem merasimi düzenlendi. Ekler İran Kum Kenti Matem merasimi Fotoğraf İlgili haberler Hürmüzgan'da Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) için matem merasimi Tahran'da Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) için matem merasimi Tebriz kentindeki matem töreninden fotoğraflar Yezd kentinde Hz. İmam Ali (a.s) için matem merasimi
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