Muhammed BURHAN
2 Ağustos 2019 - 15:48

Kum kentinde Hz. İmam Cevad (a.s) için matem merasimi

Hz. İmam Cevad'ın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle İran'ın kutsal kenti Kum'da matem merasimi düzenlendi.

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