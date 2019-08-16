Muhammed BURHAN
16 Ağustos 2019 - 12:36

UEFA Süper Kupa final maçından kareler

İstanbul’da yapılan UEFA Süper Kupa final maçında şampiyon Chelsea'yi penaltılarla geçen Liverpool oldu.

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