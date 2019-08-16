Fotoğraf Muhammed BURHAN 16 Ağustos 2019 - 12:36 Download photos UEFA Süper Kupa final maçından kareler İstanbul’da yapılan UEFA Süper Kupa final maçında şampiyon Chelsea'yi penaltılarla geçen Liverpool oldu. Ekler Chelsea Liverpool İstanbul Futbol final Türkiye Avrupa (1) İlgili haberler İranlı Türkmen futbolcu Rusya'nın en etkili 100 Müslümanı listesinde Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi Brighton, İranlı futbolcunun doğum gününü kutladı İran süper lig çekilişi gerçekleşti
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