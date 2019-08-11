Brighton, İranlı futbolcunun doğum gününü kutladı

Brighton Kulübü'nün resmi sayfası, İranlı orta saha oyuncusu Alireza Jahanbakhsh'ın fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.

Geçen yaz Hollanda’dan İngiliz Premier Ligi'ne giden İranlı yıldız bugün 26 yaşına bastı.

İran Milli Futbol Takımı’nın yıldız isimlerinden biri olan Alireza Jahanbakhsh geçen sezondan beri İngiltere’nin Brighton takımında kariyerini sürdürüyor.

Alkmaar takımında parlayan Hollanda Ligi’nin 1 numaralı İranlı golcüsü, İngiliz Premier Ligi'nin en eski takımlarından biri olan Brighton ile 25 milyon avro değerinde 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.