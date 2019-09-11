Azar MAHDAVAN
11 Eylül 2019 - 11:43

İran'daki Aşura matem merasiminden kareler

İran'ın Kazvin ilçesine bağlı Talatar köyünde "Aşura Günü" matem merasimi halkın katılımıyla gerçekleşti.

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