Fotoğraf Azar MAHDAVAN 11 Eylül 2019 - 11:43 Download photos İran'daki Aşura matem merasiminden kareler İran'ın Kazvin ilçesine bağlı Talatar köyünde "Aşura Günü" matem merasimi halkın katılımıyla gerçekleşti. Ekler Aşure Kazvin İran Matem merasimi İlgili haberler Doğu Azerbaycan'da Kerbela matemi Bakü'de İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni gerçekleşti İran'ın kuzeyinde Aşura matem merasimi Buşehr kentinde özel matem merasimi İslam Devrimi Lideri'nin katılımıyla "Tasua gecesi" töreni Hasan Nasrallah'tan önemli "Aşure" açıklaması
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