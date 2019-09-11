Bakü'de İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni gerçekleşti

Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela’da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle dün Bakü’de yaşayan İranlıların ve Azerbaycan vatandaşlarının yoğun katılımıyla matem töreni yapıldı. İmam Hüseyin (a.s) için düzenlenen matem töreninde ağıtlar yakılarak sineye vurudu.

Kafkasya Müslümanları İdaresi, Bakü ile diğer şehirlerdeki camiler ve dini merkezlerde Aşura merasimi kapsamında talasemili çocuklar için kan bağış kampanyası başlattı.

Kerbela Olayı

Kerbela Olayı ya da Kerbela Katliamı olarak bilinen olay, 680 tarihinde (Hicri 61, 10 Muharrem) Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve Emevi Devleti halifesi Yezid’in ordularının çarpışmasıdır. Bu savaşta Hz. Hüseyin şehit edilmiştir.