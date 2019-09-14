Fotoğraf Azar MAHDAVAN 14 Eylül 2019 - 15:04 Download photos Zimbabve'nin başkenti Hahare'den fotoğraflar Afrika ülkelerinden biri olan Zimbabve'nin başkenti Hahare'deki gündelik yaşamı yansıtan fotoğraflar. Ekler Zimbabve Fotoğraf fotoğraflar Afrika İlgili haberler İran'da yeni Eğitim Bakanı resmen göreve başladı Tahran'da 'Ehlibeyt Sevgisi ve Kerbela Olayı' anlatıldı İran Genelkurmay Başkanı'nın Çin ziyaretinden kareler Fars eyaletinde Kerbela Olayı canlandırıldı Zencan'daki matem merasimlerinden kareler
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