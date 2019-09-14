Azar MAHDAVAN
14 Eylül 2019 - 15:04

Zimbabve'nin başkenti Hahare'den fotoğraflar

Afrika ülkelerinden biri olan Zimbabve'nin başkenti Hahare'deki gündelik yaşamı yansıtan fotoğraflar.

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