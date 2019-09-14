Muhammed BURHAN
14 Eylül 2019 - 09:57

Tahran'da 'Ehlibeyt Sevgisi ve Kerbela Olayı' anlatıldı

Muharrem ayı dolayısıyla Tahran'daki Saadetabad mahallesinde Kerbela faciasını anlatan oyun sergilendi.

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