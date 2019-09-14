Fotoğraf Muhammed BURHAN 14 Eylül 2019 - 09:57 Download photos Tahran'da 'Ehlibeyt Sevgisi ve Kerbela Olayı' anlatıldı Muharrem ayı dolayısıyla Tahran'daki Saadetabad mahallesinde Kerbela faciasını anlatan oyun sergilendi. Ekler Kerbela Kerbela matemi İmam Hüseyin(a.s) Fotoğraf İlgili haberler Zencan'daki matem merasimlerinden kareler İran’da Şam-ı Gariban Merasimi Zimbabve'nin başkenti Hahare'den fotoğraflar Bakü'de İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni gerçekleşti Nijerya güçleri matem merasiminde dehşet saçtı!
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