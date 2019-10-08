8 Ekim 2019 - 13:25

Astara Sınır Kapısı'nda Azerbaycanlı zairler bölye karşılandı!

İran-Azerbaycan sınırındaki Astara Sınır Kapısı'nda Kafkasya bölgesinden gelen Kerbela zairleri bölye karşılandı!

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