Fotoğraf 8 Ekim 2019 - 13:25 Download photos Astara Sınır Kapısı'nda Azerbaycanlı zairler bölye karşılandı! İran-Azerbaycan sınırındaki Astara Sınır Kapısı'nda Kafkasya bölgesinden gelen Kerbela zairleri bölye karşılandı! Ekler Fotoğraf Azerbaycan Cumhuriyeti Azerbaycan (0) Kerbela Erbain Erbain merasimi İlgili haberler Ahvaz kenti Erbain merasimine hazırlanıyor Astara Sınır Kapısı Erbain zairlerine hizmet veriyor Ehlibeyt aşıkları Kerbela'ya akın ediyor Düşmanlar Erbain Yürüyüşü merasiminden korkuyor
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