Düşmanlar Erbain Yürüyüşü merasiminden korkuyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah İmami Kaşani'nin imamlığında eda edildi. Tahran Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Muhammed İmami Kaşani, İran’ın düşmanın planlarına karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

“Ekonomik sorunlar, işsizlik ve istihdam problemi toplumumuzda bulunuyor” diyen Ayetullah İmami Kaşani, çözümü gidermek için ülkenin yürütme, yargı ve yasama kurumlarının harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Ayetullah İmami Kaşani, hükümetin yatırımın yolunu açması gerektiğini ve üretimdeki engelleri kaldırması gerektiğine vurgu yaptı.

Ayetullah İmami Kaşani, sözlerine şöyle devam etti:

“Düşman sorun yaratmak için plan yapıyor. Düşmanlar ekonomik meseleler, kadınlar ve kızların iffeti, gençlerin maneviyeti, politik ve askeri meseleler için bir düşünme odası kuruyor. Biz de bir düşünme odasına ihtiyacımız var.”

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı azami baskı politikası hakkında Ayetullah İmami Kaşani, “Al Suud, Siyonistler ve ABD’nin bölgedeki diğer kuşakları ABD’nin hoparlörü olarak onun sesini yükseltiyor. Yüce Allah İran halkına azami baskı uygulamaya çalışan ABD'ye azami rezalet vererek onları tüm dünyada rezil etti.” ifadelerinde bulundu.

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