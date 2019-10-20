20 Ekim 2019 - 09:56

Kerbela zairleri yurda geri dönüyorlar

Irak’ta düzenlenen en büyük ‘Erbain Yürüyüşü’ merasimine katılan vatandaşlar yurda geri dönüyor.

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