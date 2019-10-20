Fotoğraf 20 Ekim 2019 - 09:56 Download photos Kerbela zairleri yurda geri dönüyorlar Irak’ta düzenlenen en büyük ‘Erbain Yürüyüşü’ merasimine katılan vatandaşlar yurda geri dönüyor. Ekler ırak İran Kerbela Erbain İmam Hüseyin(a.s) İlgili haberler Kerbela zairleri İmam Hüseyin (a.s) Türbesi’nde Kerbela’da Erbain merasimlerine 13 milyondan fazla ziyaretçi katıldı İran'ın kutsal kenti Meşhed'deki Erbain merasiminden kareler İslam Devrimi Lideri'nin huzurunda matem töreni Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) Türbesi'nde matem töreni
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