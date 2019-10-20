Kerbela’da Erbain merasimlerine 13 milyondan fazla ziyaretçi katıldı

"Turkmenelitv.com"da yer alan bilgiye göre, Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla Kerbela iline Irak'ın içinden ve dışından milyonlarca kişi akın etti.

Kerbela ilindeki İmam Hüseyin'in (a.s) türbesini milyonlar kişi ziyaret ederek Erbain merasimlerine katıldı. Bu yıl anma merasimlerine büyük bir katılım oldu. Kerbela'ya kadar giden yollarda ziyaretçilerin rahat etmeleri için büyük çadırlar kuruldu. Ziyaretçilere aynı zamanda yiyecek ve içeceklerde dağıtıldı.

Ziyaretçilerin güvenliklerini sağlamak için bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Kentteki yerel yetkililer,hizmetlerin en iyi bir şekilde yürüdüğünü belirtti. Ayrıca hizmet verenler tarafından ziyaretçilere her saat başı çeşitli yiyecek çeşitleri sunulduğuda belirtildi.

Ayrıca anma merasimleri sırasında herhangi bir olayın yada terör saldırısının yaşanmadığına vurgu yapıldı. Anma merasimlerine binlerce Arap ve yabancı ziyaretçi katıldı. Anma merasimlerine 1 milyona yakın İranlınında katıldığı duyuruldu.