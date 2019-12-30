30 Aralık 2019 - 16:19

Simnan'daki 30 Aralık 2009 destanının yıldönümü merasiminden kareler

İran'ın Simnan kentinde 30 Aralık 2009 destanının yıldönümü merasimi halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

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