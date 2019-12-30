Fotoğraf 30 Aralık 2019 - 16:19 Download photos Simnan'daki 30 Aralık 2009 destanının yıldönümü merasiminden kareler İran'ın Simnan kentinde 30 Aralık 2009 destanının yıldönümü merasimi halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Ekler Fotoğraf Simnan 30 Aralık 2009 2009 fitnesi Protesto 2 İran İlgili haberler Şehrekürd kentinde 30 Aralık 2009 destanının yıldönümü Tahran halkından 30 Aralık 2009 merasimine yoğun katılım İsfahan kentinde 30 Aralık 2009 destanının yıldönümü anıldı İran'da bugün fitnecilere karşı halk gösterilerinin yıldönümü
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