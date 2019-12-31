https://tr.mehrnews.com/news/1883486/ 31 Aralık 2019 - 13:43 News Code 1883486 Video Video 31 Aralık 2019 - 13:43 Tahran'da 30 Aralık 2009 destanının 10. yıldönümü gerçekleşti 30 Aralık 2009 destanının10. yıldönümü merasimi dün Tahran'ın İmam Hüseyin (as) Meydanı'nda gerçekleşti. indir 27 MB News Code 1883486 Ekler İran Tahran 30 Aralık 2009 Video İlgili haberler 30 Aralık 2009 destanının yıldönümü Gilan'da anıldı Tahran halkından 30 Aralık 2009 merasimine yoğun katılım Simnan'daki 30 Aralık 2009 destanının yıldönümü merasiminden kareler Tahran’daki 30 Aralık 2009 merasimine büyük katılım
yorumunuz