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31 Aralık 2019 - 13:43

Tahran'da 30 Aralık 2009 destanının 10. yıldönümü gerçekleşti

Tahran'da 30 Aralık 2009 destanının 10. yıldönümü gerçekleşti

30 Aralık 2009 destanının10. yıldönümü merasimi dün Tahran'ın İmam Hüseyin (as) Meydanı'nda gerçekleşti.

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News Code 1883486

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