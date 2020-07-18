Fotoğraf 18 Temmuz 2020 - 14:05 Download photos Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor Tel Aviv'de binlerce gösterici, yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi. Ekler Fotoğraf Siyonist İsrail İsrail Binyamin Netanyahu Netanyahu İlgili haberler Tahran’da koronavirüs testi böyle yapılıyor! İşte Heyran köyünün vazgeçilmez süt mısırı İran'da dar gelirli ailelere yardım kampanyası 2020 Audubon Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu Bender Abbas halkı maske takmayı ihmal etmiyor Kum'daki Mescid-i Azam camisinden görüntüler
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