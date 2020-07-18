18 Temmuz 2020 - 14:05

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor

Tel Aviv'de binlerce gösterici, yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istedi.

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