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23 Tem 2020 16:46

Kudüs'te Netanyahu karşıtı protesto

Kudüs'te Netanyahu karşıtı protesto

Kudüs'te binlerce kişi sokağa çıkarak Siyonist Rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu protesto etti.

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News Code 1888001

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