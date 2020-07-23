https://tr.mehrnews.com/news/1888001/ 23 Tem 2020 16:46 News Code 1888001 Video Video 23 Tem 2020 16:46 Kudüs'te Netanyahu karşıtı protesto Kudüs'te binlerce kişi sokağa çıkarak Siyonist Rejim Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu protesto etti. indir 19 MB News Code 1888001 Ekler Video Siyonist İsrail Binyamin Netanyahu Kudüs (0) Protesto 2 İlgili haberler Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto düzenlendi
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