Fotoğraf 22 Temmuz 2020 - 09:52 Download photos Kum kentinde Hz. İmam Cevad (a.s) için matem merasimi Hz. İmam Cevad'ın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle İran'ın kutsal kenti Kum'da matem merasimi düzenlendi. Ekler Fotoğraf fotoğraflar Kum Kenti Matem merasimi İlgili haberler Kum eyaletinde üzüm hasadı başladı Bu sene İran'da Muharrem ayı etkinlikleri yapılacak mı? Sibirya ormanlarındaki yangından fotoğraflar İran'da şeftali hasadı başladı İran'ın koronavirüs mücadelesi devam ediyor Tahran’da koronavirüs testi böyle yapılıyor!
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