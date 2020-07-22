Bu sene İran'da Muharrem ayı etkinlikleri yapılacak mı?

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, bu sene ülkede Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni yapılıp yapılmayacağına dair açıklamada bulundu.

Fazli, "Muharrem ayı ile ilgili genelge Ulusal Mücadele Kurulu tarafından onaylandığı takdirde Hz. İmam Hüseyin (a.s) için matem töreni sağlık protokollerine uygun olarak yapılacaktır." dedi.

Hazreti Muhammed’in (sav) torunu Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela’da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde matem merasimleri yapılıyor.

İmam Hüseyin (a.s) ve ehlibeytin şehit edildiği Kerbela olayının 1340. yılı muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 30 Ağustos Pazar günü yad edilecek.