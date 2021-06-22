22 Haziran 2021 - 10:25

İsfahan'da Reisi'nin zaferi kutlandı

İsfahan kentinde dün Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin seçim zaferi için kutlama töreni yapıldı.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 14 =