Fotoğraf 22 Haziran 2021 - 10:25 Download photos İsfahan'da Reisi'nin zaferi kutlandı İsfahan kentinde dün Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin seçim zaferi için kutlama töreni yapıldı. Ekler Fotoğraf Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) İsfahan İbrahim Reisi İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İlgili haberler İran'ın yeni cumhurbaşkanı Reisi ilk basın toplantısını yaptı Tebriz'de Hz. İmam Rıza'nın (a.s) doğum günü kutlamaları Reisi'nin seçim zaferi kutlanıyor İran'da seçim zaferi coşkusu Tebriz kentinde seçim kutlamaları
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