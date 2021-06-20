Fotoğraf 20 Haziran 2021 - 19:55 Download photos İran'da seçim zaferi coşkusu Simnan kentinde Ayetullah Reisi taraftarları seçim zaferi için konvoylu kutlama yaptı. Ekler Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) İran Simnan Fotoğraf kutlama töreni İbrahim Reisi İlgili haberler Tebriz kentinde seçim kutlamaları Reisi'nin seçim zaferi kutlanıyor Ayetullah Reisi yarın ilk basın toplantısını düzenliyor Kirmanşah kentinde seçim kutlamaları Afganistan'dan Ayetullah Reisi'ye tebrik mesajı Meşhed kentinde seçim kutlamaları İran'da seçim kutlamaları
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