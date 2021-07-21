21 Temmuz 2021 - 11:44

Erdebil'de Kurban Bayramı namazı eda edildi

İran'nın Erdebil kentinde bu sabah Kurban Bayramı namazı sağlık protokollerine uygun bir şekilde eda edildi.

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