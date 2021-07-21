Fotoğraf 21 Temmuz 2021 - 11:44 Download photos Erdebil'de Kurban Bayramı namazı eda edildi İran'nın Erdebil kentinde bu sabah Kurban Bayramı namazı sağlık protokollerine uygun bir şekilde eda edildi. Ekler Fotoğraf fotoğraflar Erdebil Kurban Bayramı İlgili haberler Meşhed'deki Kurban Bayramı namazından fotoğraflar İran Meclis Başkanı'ndan İslam ülkelerine bayram mesajı Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile telefonda bayramlaştı İran'da Kurban Bayramı heyecanı Kürdistan eyaletinde Kurban Bayramı namazı eda edildi
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