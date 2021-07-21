İran Meclis Başkanı'ndan İslam ülkelerine bayram mesajı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, İslam ülkelerinin meclis başkanlarının bayramını tebrik etti.

Galibaf'ın kaleme aldığı mesajda, "Hepimiz Müslüman ülkeler arasındaki birlik, beraberlik ve samimiyetin İslam dünyasının büyümesinin, gelişmesinin ve güçlenmesinin bir tecellisi olduğuna ve aynı zamanda İslam ülkeleri meclislerinin İslam ümmeti arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasında önemli bir rol oynadığına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galibaf'ın tebrik mesajında İslami Şura Meclisi'nin İslam ülkeleri meclisleri ile istişare görüşmeleri ile ilişkilerini geliştirmek için hazır olduğu vurgulandı.