Fotoğraf 9 Ağustos 2021 - 12:23 Download photos Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi siyaha büründü Irak'ın Necef kentinde bulunan Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi'ne Muharrem ayı münasibetiyle siyah bayraklar asıldı. Ekler Fotoğraf fotoğraflar İmam Ali (121) Necef Muharrem ayı İlgili haberler Kuzey Horasan eyaleti Muharrem merasimlerine hazırlanıyor Yemen'de ABD karşıtı gösteri düzenlendi Tebriz Muharrem etkinliklerine hazırlanıyor Yezd halkı Muharrem merasimine hazırlanıyor İran'da Muharrem ayı hazırlıkları
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