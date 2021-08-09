9 Ağustos 2021 - 12:23

Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi siyaha büründü

Irak'ın Necef kentinde bulunan Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi'ne Muharrem ayı münasibetiyle siyah bayraklar asıldı.

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