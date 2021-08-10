Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Muharrem için yeni bir resim asıldı

Tahran'daki Valiasr Meydanı'nda Muharrem ayı münasebetiyle "Dinime Destek Vermekten Asla Vazgeçmem" temasıyla çizilmiş yeni bir resim asıldı.

Muharrem ayının gelmesiyle ile birlikte ülkenin dört bir yanı siyaha büründü.

İran gelenlinde her sene olduğu gibi Muharrem ayında özellikle Aşura gününde geneleksel Kerbela matem merasimi düzenleniyor. Fakat bu seneki törenler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde farklı biçimde yapılıyor.

İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene tüm Müslümanlar tarafından Aşura Günü'nde anılıyor. Şii Müslümanlar anma etkinliklerini yas, ağıt ve mersiyelerle yaparken, Sünniler arasında ise Kerbela şehitleri için Kur'an ve mevlit okuma etkinlikleri düzenleniyor.