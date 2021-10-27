Fotoğraf 27 Ekim 2021 - 11:21 Download photos Erdebil'de sonbaharın ilk karı düştü İran'ın Erdebil kentinde yılın ilk kar yağışı aniden yağmaya başlayınca ilginç karelerin oluşmasına neden oldu. Ekler Fotoğraf fotoğraflar İran Kar yağışı Sonbahar İlgili haberler İran ile Türkmenistan Dışişleri Bakanları Tahran'da görüştü İran'da "Petrol, Gaz ve Petrokimya Yatırım ve Geliştirme Fuarı" açıldı Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali sona erdi Ayetullah Hamanei, İslami Birlik Konferansı konukları ile görüştü
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