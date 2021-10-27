27 Ekim 2021 - 11:21

Erdebil'de sonbaharın ilk karı düştü

İran'ın Erdebil kentinde yılın ilk kar yağışı aniden yağmaya başlayınca ilginç karelerin oluşmasına neden oldu.

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