25 Ekim 2021 - 12:50

Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali sona erdi

Bu sene 38'incisi düzenlenen Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali'nin kapanış töreni dün gerçekleştirildi.

                       

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