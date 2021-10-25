Fotoğraf 25 Ekim 2021 - 12:50 Download photos Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali sona erdi Bu sene 38'incisi düzenlenen Uluslararası Tahran Kısa Film Festivali'nin kapanış töreni dün gerçekleştirildi. Ekler Fotoğraf İran Tahran Festival Tahran Uluslararası Kısa Film Festivali İlgili haberler İranlı yönetmen Şikago Film Festivalinin jüri üyeliğine seçildi "Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali"nin kapanış töreninden fotoğraflar 15. Asya Film Ödülleri sahiplerini buldu İspanya'dan İran yapımı filme iki ödül
yorumunuz