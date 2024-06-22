Fotoğraf 22 Haziran 2024 - 07:58 Download photos Adayların 3. münazarasından kareler Cumhurbaşkanı adayları dün akşam canlı yayında 3. kez kozlarını paylaştı. Ekler İran 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) münazara İlgili haberler Cumhurbaşkanı adayları arasında üçüncü münazara gerçekleşti Pezeşkiyan seçim çalışmaları için Kürdistan'da Son seçim anketi: Münazaralar ne kadar yararlıydı? Adaylar bu akşam 3. münazaralarını gerçekleştirecek Adayların 2. münazarasından kareler Cumhurbaşkanı adayları arasındaki son münazara yapıldı
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