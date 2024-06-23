23 Haziran 2024 - 09:02

Cumhurbaşkanı adayı Celili'nin taraftarları toplandı

İran'da 14. cumhurbaşkanlığı adaylarından Said Celili'nin destekçileri Yezd'de bir araya geldi.

                 

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