Fotoğraf 23 Haziran 2024 - 09:02 Download photos Cumhurbaşkanı adayı Celili'nin taraftarları toplandı İran'da 14. cumhurbaşkanlığı adaylarından Said Celili'nin destekçileri Yezd'de bir araya geldi. Ekler İran Fotoğraf Said Celili 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) İlgili haberler Cumhurbaşkanı adayları arasında üçüncü münazara gerçekleşti Celili seçim kampanyası kapsamında Urmiye'de Cumhurbaşkanı adayları arasında ikinci münazara yapıldı Cumhurbaşkanı adayları 2.münazara için bu akşam canlı yayına çıkacak Cumhurbaşkanı adayı Celili Tahranlı kadınlarla buluştu
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