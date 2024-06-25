25 Haziran 2024 - 15:24

Meşhed'de Gadir-i Hum Bayramı çerçevesinde 11 bin kişiye yemek verildi

Meşhed'de Gadir-i Hum Bayramı çerçevesinde buüyük bir sofra kurularak 11 bin kişiye yemek verildi.

             

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