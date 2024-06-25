Fotoğraf 25 Haziran 2024 - 15:24 Download photos Meşhed'de Gadir-i Hum Bayramı çerçevesinde 11 bin kişiye yemek verildi Meşhed'de Gadir-i Hum Bayramı çerçevesinde buüyük bir sofra kurularak 11 bin kişiye yemek verildi. Ekler Fotoğraf İran Gadir-i Hum Gadir Bayramı Gadir Hum Bayramı İlgili haberler Şiraz'da görkemli Gadir-i Hum etkinliği İsfahan'daki Gadir-i Hum Bayramı kutlamalarından kareler Ayetullah Hamanei'nin bugünkü görüşmesinden kareler Gürgan'da Gadir Bayramı kutlaması Cumhurbaşkanı adayı Gazizade bayram harçlığı verdi
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