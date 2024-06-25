Fotoğraf 25 Haziran 2024 - 13:50 Download photos Gürgan'da Gadir Bayramı kutlaması İran'ın Gülistan eyaletindeki Gürgan kentinde Gadir-i Ham Bayramı kutlaması yapıldı. Ekler İran kutlama töreni Gadir-i Hum Gadir Hum Bayramı İlgili haberler Ahvaz'da Gadir-i Hum kutlaması Ayetullah Hamanei'nin bugünkü görüşmesinden kareler Tahran'da, Gadir Bayramı büyük coşkuyla kutlandı Yasuc'da Gadir Bayramı coşkuyla kutlanıyor Şiraz'da görkemli Gadir-i Hum etkinliği Şehrekürd’de Gadir-i Hum etkinliği Meşhed'de Gadir-i Hum Bayramı çerçevesinde 11 bin kişiye yemek verildi İsfahan'daki Gadir-i Hum Bayramı kutlamalarından kareler
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