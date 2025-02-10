10 Şubat 2025 - 14:02

Urmiye'deki görkemli 11 Şubat Yürüyüşü'nden kareler

İran'ın Urmiye kentinde İslam Devrimi'nin 46. zafer yıldönümü münasebeti ile Kutlama yürüyüşü düzenlendi.

                     

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