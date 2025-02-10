Fotoğraf 10 Şubat 2025 - 14:02 Download photos Urmiye'deki görkemli 11 Şubat Yürüyüşü'nden kareler İran'ın Urmiye kentinde İslam Devrimi'nin 46. zafer yıldönümü münasebeti ile Kutlama yürüyüşü düzenlendi. Ekler İran 11 Şubat Devrim Yıldönümü İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü İslam Devrimi Zaferi Fecr Günleri İlgili haberler Kum halkı İslam Devrimi'nin zaferini kutlamak için sokaklarda Meşhed'deki 11 Şubat Yürüyüşü'nden fotoğraflar İslam Devrimi'nin 46. yıldönümü kutlamaları Yezd halkından 11 Şubat Yürüyüşü'ne görkemli katılım Çiftçiler traktörleriyle 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı
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