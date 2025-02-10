10 Şubat 2025 - 13:56

Kum halkı İslam Devrimi'nin zaferini kutlamak için sokaklarda

Kuma halkı elinde bayraklarla İslam Devrimi'nin zaferinin 46. yıldönümünü kutlamak için sokaklara indi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha