Fotoğraf 10 Şubat 2025 - 13:56 Download photos Kum halkı İslam Devrimi'nin zaferini kutlamak için sokaklarda Kuma halkı elinde bayraklarla İslam Devrimi'nin zaferinin 46. yıldönümünü kutlamak için sokaklara indi. Ekler Fotoğraf fotoğraflar Fecr Günleri İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü 22 Behmen 11 Şubat Devrim Yıldönümü İlgili haberler Meşhed'deki 11 Şubat Yürüyüşü'nden fotoğraflar Urmiye'deki görkemli 11 Şubat Yürüyüşü'nden kareler Azerbaycan sınırında bulunan Astara kentinin halkı 11 Şubat'ı kutladı Şah döneminde İran'ın petrol satışındaki payı sadece yüzde 5'ti İslam Devrimi'nin 46. yıldönümü kutlamaları Yezd halkından 11 Şubat Yürüyüşü'ne görkemli katılım
yorumunuz