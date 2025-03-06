6 Mart 2025 - 16:35

İmam Rıza Türbesi'nde Kur'na ziyafeti

Meşhed'de bulunan Hz. İmam Rıza Türbesi'nde Ramazan ayı boyunca hergün Kur'an okuma merasimi düzenlenmektedir.

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