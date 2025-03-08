  1. Kültür
8 Mar 2025 10:42

Rahmet yağmurları altında: Ramazan'ın 7. gün duası

Rahmet yağmurları altında: Ramazan'ın 7. gün duası

Ramazan ayının 7. günü, oruç ve ibadetle kalpleri arındırmak ve Allah’a yakınlaşmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Ramazan ayının 7. günü, oruç ve ibadetle kalpleri arındırmak ve Allah’a yakınlaşmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Bu özel günde, sabır, şükür ve dua ile geçmişin hatalarından arınarak yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için anlamlı bir dua paylaşılıyor.

دعاء اليوم السابع: اللهمّ اعنّي فيهِ على صِيامِهِ وقيامِهِ وجَنّبني فيهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْني فيهِ ذِكْرَكَ بِدوامِهِ بتوفيقِكَ يا هاديَ المُضِلّين

Türkçe: Allah’ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!

Latince: “Allahumme einnî fîhi alâ siyamihi ve giyamih, ve cennibnî fîhi min hefevatihi ve asamih, verzugnî fîhi zikreke bi-devamihi, bi-tevfigike ya hadiy’el-muzillîn.”

News ID 1925072

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