Fotoğraf 13 Haziran 2025 - 19:11 Download photos İran'ın dört bir yanında İsrail karşıtı protesto İran'ın dört bir yanında İsrail'in İran saldırısı halk tarafından protesto edildi. Ekler Fotoğraf fotoğraflar Siyonist İsrail İsrail İsrail Rejimi saldırı (1) İlgili haberler İsrail'in Tahran sladırısından fotoğraflar Tahran'ın güneyinde patlama sesleri duyuluyor BM Güvenlik Konseyi, İran’ın talebi üzerine acil toplanıyor Ayetullah Hamenei: Silahlı Kuvvetler, alçak Siyonist rejimi çaresiz bırakacak
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