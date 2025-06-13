Fotoğraf 13 Haziran 2025 - 08:12 Download photos İsrail'in Tahran sladırısından fotoğraflar Katil İsrail rejimi bugün sabah saatlerinde Tahran ve ülkenin bir kaç noktasına saldırı düzenledi. Ekler Fotoğraf fotoğraflar Siyonist İsrail İsrail İsrail Rejimi Tahran saldırı (1) İlgili haberler Tümgeneral Vehidi, Devrim Muhafızları komutanlığı görevine atandı Umman'dan İsrail'in Tahran saldırısına tepki Tel Aviv: İran, İsrail’e doğru 100 İHA fırlattı Türkiye’den İsrail’in İran saldırısına kınama İngiltere'den Siyonist rejimin İran saldırısına tepki İran Ordu Genel Komutanı: Cezalandırmakla görevlendirildik
yorumunuz