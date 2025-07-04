Fotoğraf 4 Temmuz 2025 - 09:11 Download photos Meşhed'deki matem törenin den kareler Muharrem ayının sekizinci gecesi matem töreni, Meşhed kentinde gerçekleştirildi. Ekler Fotoğraf fotoğraflar İran Muharrem Muharrem ayı Muharrem2025 İlgili haberler İsfahan'da Muharrem'de dev matem çadırı kuruldu Yezd’de geleneksel Muharrem merasimi İran’da Muharrem ayında yapılan adak yemekleri İranlı sanatçıdan Hz. Ali Asgar’ın şehadetine dair yeni tablo (+foto) Tahran’da gönüller İmam Hüseyin yasına eşlik etti
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