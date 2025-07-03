  1. Kültür
3 Tem 2025 11:19

İranlı sanatçıdan Hz. Ali Asgar’ın şehadetine dair yeni tablo (+foto)

İranlı sanatçıdan Hz. Ali Asgar’ın şehadetine dair yeni tablo (+foto)

Ünlü İranlı ressam Hasan Ruholamin, Muharrem ayının altıncı günü münasebetiyle yeni bir yağlı boya eserini sanatseverlerle paylaştı.

Ünlü İranlı ressam Hasan Ruholamin, Muharrem ayının altıncı günü münasebetiyle yeni bir yağlı boya eserini sanatseverlerle paylaştı.

İranlı sanatçıdan Hz. Ali Asgar’ın şehadetine dair yeni tablo (+foto)

“Belge” adını taşıyan bu çarpıcı tablo, altı aylık bebek Hz. Ali Asgar’ın (a.s), Kerbelâ’da babası Hz. Hüseyin’in (a.s) kucağında susuz bir şekilde şehit edilmesini ve çadıra dönüş sahnesini konu alıyor.

Eserde, Hz. Sekine’nin (a.s) karşılaması da duygusal bir şekilde yansıtılıyor.

Ruholamin, beşinci günde de Hz. Kasım b. Hasan’ın (a.s) naaşının çadıra getirilişini anlatan “Emanet” adlı eserini yayımlamıştı.

İranlı sanatçıdan Hz. Ali Asgar’ın şehadetine dair yeni tablo (+foto)


 

News ID 1928392

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