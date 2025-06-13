İsrail'in İran saldırısına ilişkin son dakika haberler

Siyonist rejim bugün sabah erken saatlerde İran'a bir saldırı dğzenledi.

Saşdırıda nükleer bilim insanları ile birlikte Muhammed Bagheri", "Sardar Hüseyin Selami", "Sardar Gholamali Rashid", "Sardar Amirali Hajizadeh", "Dr. Tehranchi" ve "Dr. Fereydoun Abbasi"yi öldürmeye çalıştığı bildiriliyor.

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, General Gulam Ali Reşid ve General Hüseyin Selami'nin şehit edilmesinin ardından ayrı ayrı kararnamelerle Tümgeneral Abdülrahim Musavi Genelkurmay Başkanı, General Ali Şedmani Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı ve General Muhammed Pakpur Devrim Muhafızları Başkomutanı olarak atandı.

Burada, devam eden İsrail saldırganlığı ve merakla beklenen İran tepkisi hakkındaki son haberleri bulabilirsiniz.