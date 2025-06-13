İslami: Natanz nükleer tesisine yönelik saldırıda yalnızca yüzeysel hasar oluştu

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, televizyonda yaptığı açıklamada üst düzey askeri komutanlar, nükleer bilim insanları, akademisyenler ve mazlum kadınlar ile çocukların şehadetinden dolayı başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kullandı:

“Sabah saatlerinde, Siyonist rejimin Tahran’daki terör saldırısıyla eş zamanlı olarak, Natanz’daki Şehit Ahmedî Roşen Nükleer Tesisi de saldırıya uğradı. Bu saldırılar art arda ve organize şekilde gerçekleşti.

Saldırganlar önceden planlanmış bir senaryo ile nükleer tesislere azami zarar vermeye çalıştı.

Neyse ki hasar sadece yüzeysel düzeydedir ve herhangi bir can kaybımız olmamıştır.

Ayrıca, halkı endişelendirecek radyasyon sızıntısı da yaşanmamıştır.

Allah’ın lütfuyla ciddi bir zarar oluşmadı.

Şu anda zararların detaylı değerlendirmesi yapılmaktadır.”

İslami şöyle devam etti:

“Bu saldırı, Siyonist rejimin gerçekleştirdiği açık bir terör eylemidir. Bu kan dökücü ve insanlık karşıtı zihniyet, artık herkesin gözleri önünde sergilenmektedir.

Uluslararası kuruluşlar da emperyalist ve Siyonist sistemin etkisi altındadır ve ne yazık ki barış ve güvenlik konusunda herhangi bir katkı sunmamaktadır.”

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri’nin doğrudan desteğiyle İsrail rejiminin yıllardır dünya barış ve güvenliğini yok etmeye yönelik açık adımlar attığını vurguladı.

İslami, “Bu tehditleri ve saldırıları Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Birleşmiş Milletler’e ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na defalarca bildirdik. Ancak bugüne kadar bu saldırgan rejime karşı net bir tutum sergilenmedi” dedi.

İran’ın nükleer çalışmalarına dair kararlılığını vurgulayan İslami, “Bizim yolumuz bellidir ve programlarımızın çerçevesi nettir. Bu saldırılar kararlılığımızı asla sarsamaz. Çalışanlarımız, tüm nükleer tesislerde daha fazla inanç, güç ve enerjiyle çalışmalarına devam ediyor. Bu saldırı sonrası moralleri daha da yükseldi. Aziz milletimize güvence veriyoruz: Bu yoldan asla geri adım atmayacağız. Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.