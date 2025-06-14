https://tr.mehrnews.com/live/1927789/ 14 Haz 2025 23:44 News ID 1927789 İran İran 14 Haz 2025 23:44 Güncelleniyor... İran, İsrail'i füzelerle vuruyor İran, İsrail'e karşı yeni füze saldırısı başlattı İran, İsrail'e karşı yeni füze saldırısı başlattı. İran topraklarından İşgal altındaki topraklara yüzlerce füze atıldığı örenildi. News ID 1927789 Devamı کپی شد İlgili haberler Siyonist ordu: İran'ın yeni füze saldırıları başladı İran füzeleri Hayfa'daki hedefleri vurdu Hayfa petrol rafinerisi İran’ın füze saldırısına uğradı Ekler İran Siyonist İsrail 3.Gerçek Vaat Ortadoğu
yorumunuz