  1. İran
14 Haz 2025 23:44

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İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

İran, İsrail'e karşı yeni füze saldırısı başlattı

İran, İsrail'e karşı yeni füze saldırısı başlattı.

İran topraklarından İşgal altındaki topraklara yüzlerce füze atıldığı örenildi.

News ID 1927789

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