Erakçi: Siyonist rejime tepkimiz meşru müdafaa ilkesine dayanmakta

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Siyonist rejime misilleme olarak gerçekleştirdikleri saldırılar hakkında, “Biz esasen bu savaşı istemiyorduk; nükleer programımızla ilgili diplomasi yürütüyorduk. Ancak bu saldırı bize zorla dayatıldı. Biz de kendimizi savunuyoruz ve bu tamamen meşru bir savunmadır. Güçlü şekilde karşılık veriyoruz ve bu savunmamız doğrudan bir saldırıya verilen tepkidir. Dolayısıyla saldırı durursa, bizim tepkilerimiz de doğal olarak sona erecektir” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD ile müzakerelere ilişkin olarak da, “Bugün, Maskat’ta nükleer görüşmelerin altıncı turunu yapmamız planlanıyordu. Defalarca dile getirdiğim gibi, nükleer programımızın barışçıl olduğuna dair tam bir özgüvenimiz var ve bu güveni tüm dünyaya göstermekten hiçbir çekincemiz yok. 2015 nükleer anlaşmasında da bunu zaten ortaya koymuştuk” ifadesini kullandı.

Erakçi, “İran’ın nükleer silaha sahip olmamasını hedefleyen her türlü anlaşmaya hazırız; çünkü bizim doktrinimiz ve inancımız, nükleer silahların haram ve yasak olduğuna dayanmaktadır. Elbette eğer bir anlaşmanın amacı İran’ı meşru nükleer haklarından mahrum bırakmak olursa, biz böyle bir anlaşmaya hazır değiliz. Bu mantıkla ABD ile müzakerelere başladık, beş tur müzakere yaptık ve altıncı turda olası bir anlaşma taslağını Amerikan tarafına sunacaktık” ifadelerinde bulundu.

Erakçi, “Şu anda yapılan şey, tamamen diplomasi ve müzakere sürecini sabote etmeye yöneliktir. Üzücü olan, ABD hükümetinin bu eyleme destek vermesidir. Son iki gün içinde farklı kanallardan ABD’nin bu saldırıya karışmadığı ve karışmayacağı yönünde mesajlar aldık. Ancak biz bu iddiaya inanmıyoruz; elimizde aksini gösteren kanıtlar var. Eğer gerçekten böyle bir iddiaları varsa, bunu açıkça ve alenen ilan etmeliler. Gizli mesajlar yeterli değildir. ABD hükümetinin tutumunu açıkça belirtmesi, sivil nükleer tesislere yapılan saldırıyı net şekilde kınaması gerekir. Bu saldırı uluslararası hukuka aykırıdır. Bizim beklentimiz, ABD'nin nükleer silahlarla ilgili iyi niyetini göstermek için bu saldırıyı kınaması ve açıkça bu çatışmadan uzak durduğunu ilan etmesidir” açıklamasında bulundu.