  1. İran
16 Haz 2025 23:29

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Siyonist rejime sert yanıt; işgal altındaki Filistin'e füzeler fırlatıldı

Siyonist rejime sert yanıt; işgal altındaki Filistin'e füzeler fırlatıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Siyonist rejimin suçlarına yanıt olarak işgal altındaki topraklara füze yağdırıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Siyonist rejimin suçlarına yanıt olarak işgal altındaki topraklara füze yağdırıyor.

İran'ın yüzlerce füze ve İHA'sı işgal altındaki topraklara "Ya Ali Bin Ebi Talib (AS)" koduyla ateşlendi.

News ID 1927867

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