Siyonist rejime sert yanıt; işgal altındaki Filistin'e füzeler fırlatıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Siyonist rejimin suçlarına yanıt olarak işgal altındaki topraklara füze yağdırıyor.

İran'ın yüzlerce füze ve İHA'sı işgal altındaki topraklara "Ya Ali Bin Ebi Talib (AS)" koduyla ateşlendi.