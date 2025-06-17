  1. İran
17 Haz 2025 07:03

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İran'dan işgal altındaki topraklara füze yağmuru

İran'dan işgal altındaki topraklara füze yağmuru

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist rejimin işlediği suçlara karşılık olarak işgal altındaki toprakları füze yağmuruna tuttu.

İran füzeleri Siyonist rejimin işlediği suçlara karşılık olarak İsrail hedeflerine yöneldi.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından düzenlenen "Gerçek Vaat 3" adlı operasyonda onlarca füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldı.

Bu operasyonda "Ya Ali ibn Ebi Talib (a.s)" parolasıyla yüzlerce İran füzesi ve İHA’sı işgal altındaki topraklara doğru fırlatıldı.

İran’ın yeni saldırıları karma şekilde gerçekleştirilmekte olup, silahlı kuvvetleri Siyonistleri füze ve İHA’larla hedef aldı.

News ID 1927869

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