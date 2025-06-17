İran'dan işgal altındaki topraklara füze yağmuru

İran füzeleri Siyonist rejimin işlediği suçlara karşılık olarak İsrail hedeflerine yöneldi.

Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri tarafından düzenlenen "Gerçek Vaat 3" adlı operasyonda onlarca füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldı.

Bu operasyonda "Ya Ali ibn Ebi Talib (a.s)" parolasıyla yüzlerce İran füzesi ve İHA’sı işgal altındaki topraklara doğru fırlatıldı.

İran’ın yeni saldırıları karma şekilde gerçekleştirilmekte olup, silahlı kuvvetleri Siyonistleri füze ve İHA’larla hedef aldı.