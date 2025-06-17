İran ve Irak dışişleri bakanları İsrail'in saldırılarını ele aldı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırısını şiddetle kınayarak bu saldırıda şehit düşen bazı askeri yetkililer, bilim insanları ve sivil vatandaşlar için taziyelerini iletti.

Fuad Hüseyin, İslam ülkelerinin uluslararası platformlarda ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde, Siyonist rejimin saldırısını kınamak ve bölgede güvenliğin daha da kötüleşmesini önlemek için ortak bir tutum sergilemesi ve çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise, Siyonist rejimin saldırısını açıkça kınayan Irak hükümetine, din alimlerine ve büyük mercilere teşekkür ederek, iki ülke arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının tüm ilgili taraflarca etkin şekilde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Bakan Erakçi ayrıca, İran’ın, Siyonist rejimin saldırılarına karşı İran’ın varlığını savunma konusunda kararlı olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma operasyonlarının, bu rejimin saldırıları tamamen durdurulana kadar tüm gücüyle devam edeceğini vurguladı.