İran'dan işgal altındaki topraklara yeni füze yağmuru

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist rejime ait askeri hedefler ve savunma sanayiine bağlı sanayi merkezlerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı.

Devrim Muhafızları’nın açıklamasına göre, askeri ve savunma sanayi hedeflerine yönelik etkili ve artan yoğunlukta füze operasyonları plan dahilindedir.

İran silahlı kuvvetleri, yüksek savunma kapasiteleri ve tam hazırlıkla, çeşitli üslerden fırlattıkları füzelerle Siyonist rejimin vahşi saldırılarına karşılık verdi.

İran yetkilileri, Siyonist rejimin herhangi bir maceracılığına kararlı bir şekilde karşılık verileceğini defalarca vurgulamıştı.