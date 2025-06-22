  1. İran
22 Haz 2025 08:31

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İran'dan işgal altındaki topraklara yeni füze yağmuru

İran'dan işgal altındaki topraklara yeni füze yağmuru

"Gerçek Vaat 3" Operasyonunun 20. dalgası, Siyonist rejimin askeri hedeflerine, askeri sanayilerine ve komuta merkezlerine yönelik başladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Siyonist rejime ait askeri hedefler ve savunma sanayiine bağlı sanayi merkezlerine yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı.

Devrim Muhafızları’nın açıklamasına göre, askeri ve savunma sanayi hedeflerine yönelik etkili ve artan yoğunlukta füze operasyonları plan dahilindedir.

İran silahlı kuvvetleri, yüksek savunma kapasiteleri ve tam hazırlıkla, çeşitli üslerden fırlattıkları füzelerle Siyonist rejimin vahşi saldırılarına karşılık verdi.

İran yetkilileri, Siyonist rejimin herhangi bir maceracılığına kararlı bir şekilde karşılık verileceğini defalarca vurgulamıştı.

News ID 1928055

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